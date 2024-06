Vor erstem Länderspiel: Ukraine trotz Krieg in EM-Stimmung

In ihren bisherigen elf EM-Spielen erzielte die Ukraine nur acht Tore - das ist nicht gerade viel. Dennoch startet die Nationalelf zuversichtlich in die Euro2024 - sie können sich durchaus Chancen ausrechnen, mindestens in der Gruppenphase weiterzukommen.

Der Krieg ist auch auf dem Spielfeld spürbar

Die Euro2024 - ein Hoffnungsmoment für die Ukraine

"Die Ukraine hat dieses Jahr eine sehr gute Mannschaft. Das beste Team, was wir je hatten", sagt Favlo stolz. Das liegt auch an Starspieler Mychajlo Mudryk vom FC Chelsea, der in der Premier League eine starke Performance hinlegt. Mit seinen 23 Jahren ist er so etwas wie der große Hoffnungsträger in der Nationalmannschaft.