Das 3:3 in Bremen war für Deutschland glücklich

Alle Einnahmen aus TV-Honorar, Bandenwerbung und Kartenverkauf waren an Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine gegangen. Rebrov dachte jedoch gar nicht daran, bei der großen Solidaritätsaktion des DFB den dankbaren Sparringspartner zu geben. Erst am Ende rettete die am 12. Juni 2023 noch von Hansi Flick trainierte DFB-Elf ein 3:3 gegen die kriegsgeplagte Nation

Vielleicht das zweite Heimteam der EM

Kein EM-Teilnehmer bewegt sich in einem solch schwierigeren Spannungsfeld. Während an der Front die Soldaten die Heimat verteidigen, sollen die Fußballer bei der Endrunde in Deutschland mindestens ebenso tapfer auftreten. Die ukrainische Nationalelf könnte so etwas wie das zweite "Heimteam" werden. Für die Gruppenspiele in München gegen Rumänien (17. Juni), in Düsseldorf gegen die Slowakei (21. Juni) und in Stuttgart gegen Belgien (26. Juni) werden vermutlich viele Landsleute irgendwie Unterstützung leisten. Rund 1,6 Millionen Menschen aus der Ukraine haben seit Kriegsbeginn in Deutschland Zuflucht gefunden.