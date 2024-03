"Ein kleines Stück Glück": Die Ukraine feiert ihre EM-Helden

Für einen kurzen Moment zählte an der Front nur noch König Fußball. In vielen Schützengräben in der Ukraine hatten Soldaten auf kleinen Bildschirmen den Coup ihrer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation verfolgt. Die Mannschaft, die ihre Länderspiele wegen des russischen Angriffkrieges nicht in der Heimat absolvieren kann, spielte im polnischen Breslau und siegte im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Island verdient mit 2:1 (0:1).