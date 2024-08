EU: Von der Leyen und ihr Problem mit den vielen Männern

Am Freitag läuft die Frist aus, bis zu der die Mitgliedsländer der Europäischen Union ihre nationalen Kommissionsanwärter an von der Leyen melden sollen. Die vorläufige Bilanz: 17 Männer und sieben Frauen, also mehr als doppelt so viele Herren als Damen. Von den drei zuletzt noch fehlenden Staaten dürfte es in Italien laut Medien ebenfalls auf einen Mann hinauslaufen. Belgien und Bulgarien haben dagegen nach Wahlen noch keine neue Regierung und dürften deshalb Aufschub für die Kandidaten-Kür bekommen.