Melinda French Gates: Neue Milliarden-Mission

Melinda Ann French, geboren am 15. August 1964 in Dallas, Texas, studierte Informatik und Wirtschaftswissenschaften in North Carolina. Ihre Karriere startete sie als Marketingmanagerin bei Microsoft , wo sie an der Entwicklung von Multimedia-Produkten mitwirkte. 1987 lernte sie den Microsoft-Gründer Bill Gates auf einer Messe in New York kennen. Später heirateten sie und bekamen drei Kinder.Im Jahr 2000 gründeten sie gemeinsam die Bill & Melinda Gates Stiftung, um globale Gesundheitsprobleme zu bekämpfen, Bildung zu fördern und Armut zu reduzieren. Über zwei Jahrzehnte prägte French Gates die Stiftung mit ihrem Einsatz für Frauenrechte . 2021 ließen sich Bill und Melinda Gates scheiden.