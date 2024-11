EU-Kommission gesucht: Machtspiele im Parlament

Bisher lief alles recht geschmeidig bei den Anhörungen der Kommissionskandidaten. 19 winkten die Abgeordneten schon durch. Einer muss nachsitzen: Olivér Várhelyi, der Kandidat von Viktor Orban , dem ungarischen Regierungschef. Orban gilt als ein Querulant in der EU, der immer wieder die Ukraine-Politik der anderen Mitglieder mit seinem Veto blockiert hat. Ursula von der Leyen degradierte deshalb Orbans Stellvertreter Várhelyi. Er bekam das Ressort für Gesundheit und Tierwohl in der EU, was als unbedeutend gilt. Noch steht die Mehrheit für ihn nicht. Aber am Ende wird er sie wohl bekommen. Denn Orban könnte sonst den ganzen Kommissions-Findungs-Prozess aufhalten. Das will keiner.