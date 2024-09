EU-Kommission: Wie steht es um das Ziel der Gleichstellung?

Hinter den Kulissen versucht Kommissionspräsidentin von der Leyen einige Staats- und Regierungschef noch umzustimmen, heißt es in Brüssel. Zumindest in einem Fall ist es gelungen. Aber ob das reicht, um die Kommission abgesegnet zu bekommen, ist fraglich. "Für uns Grüne ist klar: Wir leben nicht mehr in den 50er Jahren, wo Frauen bestenfalls Kaffee gekocht haben, wenn es um politische Sitzungen ging.", erklärt Terry Reintke, Co-Vorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament . "Wir wollen, dass Frauen mit am Tisch sitzen und mitentscheiden. Und natürlich wäre es ein massiver Rückschritt, wenn wir keine Geschlechterparität mehr in der Kommission hätten."