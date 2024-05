Mütter des Grundgesetzes: 75 Jahre Verfassung in Deutschland

Dass dies nicht selbstverständlich war, wird bereits am Verhältnis der Frauen zu ihren männlichen Kollegen offensichtlich: Neben den Vieren waren 61 Männer an der Gesetzgebung beteiligt. Wer sind die Frauen, die damals den Kampf für Frauenrechte aufnahmen?

Elisabeth Selbert für Gleichberechtigung und Unabhängigkeit

Die Aufnahme des Gleichberechtigungsgrundsatzes in das Grundgesetz ist vor allem der engagierten SPD-Politikerin und Juristin Elisabeth Selbert zu verdanken. Dabei musste Selbert gegen einigen Gegenwind ankämpfen. Der Regelung standen viele Mitglieder des Parlamentarischen Rats kritisch gegenüber.

Warum heißt das Grundgesetz eigentlich nicht Verfassung? Welche Teile davon kann man nicht ändern? Was Sie vielleicht noch nicht über das Grundgesetz Deutschlands wussten.

Ein weiteres wichtiges Anliegen für Selbert war die Unabhängigkeit des Gerichts. Sie forderte ein oberstes Gericht als Kontrollinstanz für staatliches Handeln - tatsächlich umgesetzt im heutigen Bundesverfassungsgericht . Auch in ihrem eigentlichen Beruf setzte sich Selbert für Rechte anderer ein: Bis ins hohe Alter von 86 Jahren leitete sie ihre Anwaltskanzlei.

Der erste Satz stammt aus der Feder Elisabeth Selberts. Der Förderungsauftrag im zweiten Satz gelangte erst im Jahr 1994 in das Grundgesetz.

Frieda Nadig für gleiche Löhne

Konsequent forderte sie für beide Geschlechter Lohngleichheit sowie rechtliche Gleichstellung im Familien- und Eherecht. Auch der Schutz von Minderheiten lag der Sozialdemokratin besonders am Herzen: Immer wieder engagierte sie sich für Inklusion sowie die Gleichstellung unehelicher Kinder.

In Deutschland verdienen Frauen im Schnitt rund 18 Prozent weniger als Männer. Darauf macht der heutige Equal Pay Day aufmerksam.

Helene Weber für die Garantie der Menschenwürde

Die Erfahrenste in der Runde der vier Frauen war die CDU-Politikerin Helene Weber: Sie war bereits an der Weimarer Verfassung beteiligt. Die studierte Pädagogin spielte eine bedeutende Rolle im Parlamentarischen Rat: Nachdrücklich setzte sie sich für die Garantie der Menschenwürde durch die Verfassung ein.

Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung in Berlin, klärt, wie es in Deutschland um die Gleichberechtigung 2024 steht und was es zu verbessern gibt.

08.03.2024 | 7:59 min