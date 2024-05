Update am Morgen: 75 Jahre Grundgesetz - Geteilte Freude

Guten Morgen,

In den neuen Bundesländern gilt das Grundgesetz erst seit der Wiedervereinigung , also erst seit 34 Jahren. Damals stand auch die Frage im Raum, ob der gesamtdeutsche Staat eine eigene Verfassung bekommen soll - wie es im Grundgesetz eigentlich vorgesehen ist. Dort heißt es in Artikel 146:

Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Abstimmung beschlossen worden ist.

Und so ist für manche in Ostdeutschland das Gefühl geblieben, dass ihnen etwas aufoktroyiert wurde, dass sie Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sind. Im 75. Geburtstagsjahr des Grundgesetzes ist das Gefühl zum Störgefühl geworden.

Politischer Profiteur dieses Gefühls - auch und gerade in Ostdeutschland - ist eine Partei, die wie keine andere die Verfassung herausfordert. Erst am Montag hat das Oberlandesgericht Münster entschieden, dass der Verfassungsschutz die AfD als "extremistischen Verdachtsfall" einstufen darf.

In einer Woche also feiert das Grundgesetz seinen 75. Geburtstag. Geplant ist ein dreitägiges rauschendes Fest in Berlin - an dessen Ende die Worte "Würde" in den Himmel geschrieben werden sollen. Mehr Pathos geht nicht. Die Geburtstagsfreude aber ist geteilt.