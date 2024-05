Digitalpakt Schule läuft aus: Was hat er gebracht?

Deutschland, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wirkt mitten in der Corona-Pandemie wie ein digitales Entwicklungsland. Dass es das heute - zumindest in Teilen - nicht mehr ist, liegt auch am Digitalpakt Schule

Digitalpakt Schule: Das Milliarden-Programm

Den Digitalpakt hat die Bundesregierung bereits 2019 ins Leben gerufen. Mit zunächst fünf Milliarden Euro sollte die digitale Infrastruktur der Schulen verbessert werden, etwa durch schuleigenes WLAN und interaktive Tafeln. Während der Pandemie stockte der Bund den Pakt auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro auf, damit die Schulen auch in Tablets und Administratoren investieren konnten (Details in der Infobox).

War der Digitalpakt Schule erfolgreich?

Fragt man das Stefan Düll, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes: "Vom Grundsatz her schon." Er listet die Fortschritte auf: "Die meisten Schulen sind jetzt bis zur Straßenkante mit einer guten Internetverbindung versehen", auch wenn die Schulstraßen mancherorts noch nicht ans schnelle Internet angeschlossen seien. "Da kommt es jetzt darauf an, dass die Provider liefern", sagt Düll, "aber die Schulen haben den ersten Schritt getan."

Baustelle 1: Wer bezahlt den digitalen Fortschritt?

Auch wenn der Digitalpakt den Schulen ermöglichen soll, Administratoren für die Wartung der Technik anzustellen: Im Arbeitsalltag seien die meisten Lehrer auf sich allein gestellt, kritisiert Lehrerpräsident Stefan Düll. "Es kommt immer wieder zu Momenten, in denen etwas nicht funktioniert - und eine digital geplante Stunde dann manchmal gelaufen ist", sagt Düll, "und diese 45 Minuten sind dann einfach weg." Viele Systeme seien mittlerweile zwar stabiler, Ausfälle würden seltener. Hake es aber doch, "haben viele niemanden, der schnell mal reinkommt, um das wieder in Ordnung zu bringen".

Baustelle 2: Wer verschafft den Lehrern Zeit für Fortbildungen?

