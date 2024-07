Darmanin sagte, dass die Anschläge einem "traditionellen Vorgehen Ultralinker" entspräche. Allerdings weiß man nicht, ob Menschen beeinflusst seien worden. Ein Bekennerschreiben mit Bezügen zur linksradikalen Szene und Kritik an den Olympischen Spielen war an mehrere Medien verschickt worden. Darmanin zufolge müsse man prüfen, ob dieses authentisch sei oder sich Menschen die Taten nur auf die eigene Fahne schreiben wollten.

Frankreich: Bahn-Anschläge sorgten für Chaos vor Olympia-Eröffnungsfeier

In der Nacht zum Freitag hatten Unbekannte Brandanschläge auf strategisch wichtige Stellen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Der Bahnverkehr in Frankreich war so kurz vor Eröffnung der Olympischen Spiele am Freitagabend stark gestört.