Olympia: Köhler sieht "Beigeschmack" bei Bronzegewinnerin

Ihre Trauer über die knapp verpasste Olympia-Medaille verbarg Angelina Köhler nicht. Die 23-Jährige weinte am Sonntagabend nach ihrem vierten Platz über 100 Meter Schmetterling bitterlich. "Es ist so super traurig. Ich habe alles gegeben. Vierter ist der erste Verlierer", sagte Köhler im ZDF. "Es ist gerade ein bisschen scheiße. Ich muss das erstmal verarbeiten."

Zur Olympiasiegerin krönte sich Torri Huske aus den USA. Silber ging an und deren Landsfrau und Weltrekordhalterin Gretchen Walsh. Bronze sicherte sich die Chinesin Zhang Yufei. Köhler war als Medaillenkandidatin, aber nicht als Favoritin in den Wettkampf bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme gestartet. Als sie im Februar in Doha Weltmeisterin auf der Strecke wurde, waren mehrere starke Konkurrentinnen nicht dabei.

Chinesische Bronze-Gewinnerin zuletzt umstritten

Herzmittel Trimetazin bei Chinas Schwimmern

2021 wurden 23 chinesische Schwimmer positiv getestet, aber nicht gesperrt. Wurde ein Skandal vertuscht? In Paris geraten die WADA und das IOC immer stärker in die Kritik.

WADA in der Kritik

Zhang Yufei selbst hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, dass ihre internationalen Konkurrentinnen an ihre Unschuld glauben. "Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Athleten gibt, weder aus China noch aus dem Ausland, der positiv auf Doping getestet werden würde", sagte sie. "Sie würden nicht all die harte Arbeit zerstören wollen, die sie im Laufe der Jahre in Bezug auf Doping geleistet haben." Die 26-Jährige berichtete davon, dass sie und ihre Teamkollegen in den vergangenen Monaten drei bis viermal die Woche getestet worden seien.