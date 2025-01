Frankreich: Jean-Marie Le Pen ist tot

Der französische rechtsextreme Parteigründer Jean-Marie Le Pen ist tot. Der Politiker sei am Dienstag im Alter von 96 Jahren gestorben, teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit. Er war vor wenigen Wochen in ein Pflegeheim gebracht worden.

"Jean-Marie Le Pen wurde am Dienstag um 12 Uhr im Kreise seiner Familie von Gott abberufen", so seine Familie in einer der AFP übermittelten Erklärung. Auch der Chef der mittlerweile in Rassemblement National umbenannten Partei, Jordan Bardella, schrieb auf X, Jean-Marie Le Pen sei gestorben.