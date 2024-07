Frankreich nach der Wahl: Zukunft der Demokratie in Gefahr

Nach der Wahl in Frankreich zeigt sich der Bundeskanzler erleichtert, ebenso wie andere europäische Regierungschefs. Frankreichs Rolle in der EU dürfte sich dennoch ändern.

Wie beschreiben Sie die aktuelle Lage in Frankreich

Frankreich steht vor einer zähen Regierungsbildung. Das könne die Rolle des Landes in der EU schwächen. In Brüssel blicke man darauf mit Sorge, sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Demesmay : Die Bürger haben Verantwortung gezeigt, viele haben gegen Ihren Willen gewählt. Aber das Gefühl herrscht, dass die Politik verantwortungslos handelt. Niemand will mit den anderen koalieren. Alle wollen nur ihr Programm durchziehen ohne Kompromisse. Was die Leute erwarten, ist eine klare Politik und mehr soziale Gerechtigkeit.

… ist Expertin am Centre Marc Bloch im Fachbereich Politikwissenschaft. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die deutsch-französische Zusammenarbeit, die Europapolitik Frankreichs und Deutschlands sowie die Rolle der Zivilgesellschaft in den internationalen Beziehungen.

Demesmay : Der RN wurde zwar nur drittstärkste Kraft, aber er hat mit seinen Partnern 10 Millionen Stimmen erreicht. 10 Millionen! Vor zwei Jahren waren es vier. Der RN ist die Partei, die am stärksten und schnellsten gewachsen ist.

ZDFheute: Was bedeutet das?

Demesmay Das zeigt eine "Malaise", das Unwohlsein Frankreichs. RN wird nicht den Premierminister stellen. Aber bei der nächsten Präsidentschaftswahl oder bei einer neuen Parlamentswahl in einem Jahr könnte er noch wachsen. Für mich ist das jetzt eine der letzten Chancen für die französische Demokratie. Die Politik muss dringend liefern und Verantwortung zeigen.

Demesmay: Macron ist geschwächt. Er hat stark an Glaubwürdigkeit verloren, auch außerhalb Frankreichs. Seine Initiativen, die schönen Reden über europäische Souveränität - damit wird er die europäischen Partner nicht mehr überzeugen können. Die französische Politik wird in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, mit sich selbst beschäftigt sein. Alle Ressourcen werden in Richtung Inland fließen. Da bleibt wenig für Europa und für die internationale Politik übrig.