Frankreich hat gewählt: "Gute Nachricht für Europa"

Sehen Sie hier das Interview mit Joseph de Weck in voller Länge.

Es ist eine Überraschung am Sonntagabend: Hochrechnungen zufolge ist das links-grüne Wahlbündnis bei der Parlamentswahl in Frankreich stärkste Kraft geworden.

Was das für Frankreich bedeutet und ob Macron Präsident bleibt, dazu hat Politikwissenschaftler und Macron-Biograf Joseph de Weck Antworten.

Sehen Sie das Interview mit Joseph de Weck oben im Video in voller Länge oder lesen Sie es unten in Auszügen.

... der Wahlausgang eine gute Nachricht für Europa ist

Mit Blick auf das Risikospiel, dass Macron gespielt hat, werde Frankreichs Präsident denken, "dass er Geschichte geschrieben hat", sagt de Weck. Zum zweiten Mal in Folge "wählten die Franzosen niemanden an die Macht. Es gibt keine klare Mehrheit".

Frankreich befinde sich in einem "Umbruch von einer präsidentialen Demokratie hin zu einer parlamentarischen". "Frankreich wird deutscher, es muss lernen regiert zu werden von Koalitionsregierungen. Das überfordert noch viele in Frankreich", so de Weck.