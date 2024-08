Ablauf, Motiv, Gesetze: Wie läuft ein Gefangenen-Deal ab?

Bis zum Ende des Kalten Krieges tauschten die USA und Russland vor allem Spione aus - in der Zeit berühmt geworden ist die "Brücke der Spione", die Glienicker Brücke in Potsdam, die damals West-Berlin mit der DDR verband. Der erste wichtige Gefangenenaustausch dort war der zwischen dem berühmten Sowjet-Spion und KGB-Oberst Rudolf Abel und dem US-Piloten Gary Powers am 10. Februar 1962. Ihre Geschichte wurde 2015 von Steven Spielberg im Film "Bridge of Spies - Der Unterhändler" verfilmt.



Am 11. Juni 1985 fand auf der Glienicker Brücke der laut US-Angaben bisher größte Gefangenenaustausch statt: 25 Gefangene, die in Ostdeutschland und Polen einsaßen, wurden mitsamt ihren Familien gegen vier in den USA verurteilte Agenten aus Osteuropa getauscht.



Als spektakulärste Übergabe gilt jedoch die vom 11. Februar 1986, als der sowjetische Dissident Natan Scharansky gegen das in den USA inhaftierte tschechische Agentenpaar Karl und Hana Köcher sowie drei weitere in Westdeutschland festgehaltenen Spione ausgetauscht wurden.