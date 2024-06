Gershkovich: Prozess gegen US-Journalisten gestartet

Der US Reporter Evan Gershkovich sitzt seit mehr als 450 Tagen in russischer Haft. Ihm wird Spionage im Auftrag der CIA vorgeworfen. Heute beginnt der Prozess gegen ihn.

Gershkovich drohen bis zu 20 Jahre Haft

Seit März 2023 sitzt Gershkovich in Untersuchungshaft in Moskaus Lefortowo-Gefängnis. Er ist der erste westliche Journalist, der seit Ende des Kalten Krieges in Russland wegen Spionagevorwürfen festgenommen wurde.

Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich muss weitere drei Monate in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied ein Gericht. Der Fall sorgt weltweit für Aufsehen.

"Wall Street Journal" spricht von "Scheinprozess"

USA: Kreml nutzt Gershkovich als Druckmittel

Gershkovichs Familie forderte die US-Behörden auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine Freilassung zu erwirken. "Evan ist Journalist, und Journalismus ist kein Verbrechen", hieß es in einer Erklärung.

