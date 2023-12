Inhaftierte US-Journalisten: Russland lehnt Freilassung ab

US-Journalist Evan Gershkovich in russischer Gefangenschaft.

Die US-Regierung hat Moskau eigenen Angaben nach ein neues Angebot zur Freilassung der in Russland in Haft sitzenden US-Amerikaner Evan Gershkovich und Paul Whelan gemacht.

"In den letzten Wochen haben wir einen neuen und bedeutenden Vorschlag gemacht, um die Freilassung von Paul und Evan zu erreichen. Dieser Vorschlag wurde von Russland abgelehnt", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Dienstag. Details zu dem Angebot nannte er nicht.

Es sei nicht so gewesen, dass Moskau darauf nicht reagiert habe, so Miller weiter. Es habe sich explizit um eine Ablehnung gehandelt. Miller betonte, dass Evan und Whelan zu Unrecht in Haft säßen.