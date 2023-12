Putin droht Lettland wegen Umgang mit Russen

Wer aus Russland stammt und in Lettland lebt, soll nun verpflichtend einen Sprachtest machen. Wer sich gar nicht erst anmeldet, dem drohen Geldstrafen oder gar die Ausweisung. 26.09.2023 | 2:19 min

Lettland droht russischen "Nichtbürgern" mit Entzug der Aufenthaltserlaubnis

In dem vom Kreml kontrollierten Rat wurden Änderungen am Ausländerrecht in Lettland angesprochen. Von den etwa 1,8 Millionen Menschen in dem kleinen EU- und Nato-Land ist etwa jeder vierte russischer Herkunft.