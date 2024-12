Ehemalige griechische Royals haben Staatsbürgerschaft zurück

Griechische Ex-Royals gerührt

Eigentlich wollte die Familie nach den Worten ihres aktuellen Oberhaupts, des 57-jährigen ehemaligen Kronprinzen Pavlos (Paul), den Nachnamen "tis Elládos" annehmen, was im Deutschen "von Griechenland" bedeutet. Das aber wäre ein Adelstitel, und die wiederum sind seit der Abschaffung der Monarchie vor 50 Jahren verfassungsrechtlich verboten. Mit "de Grèce" sei jetzt eine Art Kompromiss gefunden worden, wertete die griechische Presse.

"Wir sind gerührt", erklärte die Familie auf ihrer Homepage. In den Jahren, in denen sie praktisch staatenlos lebten, hätten sie nie ihr Land vergessen.

Familie bekam Diplomatenpässe, lebte in London

In den vergangenen Jahrzehnten musste die ehemals königliche Familie mit Hilfe des mit ihnen verwandten dänischen Hauses das Problem der Staatenlosigkeit notdürftig lösen: Ihnen wurden dänische Diplomatenpässe mit dem Nachnamen "de Grecia" ausgehändigt. Sie lebten hauptsächlich in London.

Das Ende der königlichen Odyssee

1974 wurde die Monarchie per Volksabstimmung abgeschafft, 1994 wurde den Ex-Royals die Staatsbürgerschaft sogar offiziell per Gesetz entzogen. Nun aber sind sie wieder Griechen. Sie haben sich vergangenes Jahr eine große Wohnung ganz in der Nähe des ehemaligen Palastes ihrer Vorfahren gekauft, der heute als Sitz des jeweiligen griechischen Staatsoberhaupts dient.