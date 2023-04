Die Niederlande sind von Groningen im Norden bis Maastricht im Süden orange gefärbt und mit Luftballons und Fahnen geschmückt: Es ist "Koningsdag" an diesem Donnerstag, das Land feiert den 56. Geburtstag von König Willem-Alexander.



Traditionell gehören dazu gigantische Flohmärkte, Straßenfeste und Festivals - und natürlich die Farbe der Oranje-Familie. Schon in der Nacht sollten Partys, Festivals und Flohmärkte in einigen Städten starten - trotz ungewöhnlicher Kälte. Die königliche Familie wird in Rotterdam mitfeiern.



Für Willem-Alexander ist es ein doppeltes Fest. Denn es ist zugleich sein zehnjähriges Thronjubiläum. Am 30. April 2013 wurde Willem-Alexander in Amsterdam vereidigt, nachdem seine Mutter Beatrix - heute 85 Jahre alt - abgedankt hatte.



Quelle: dpa

Bildquelle: imago