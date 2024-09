Ölvorkommen in Guyana: Darum kehren Migranten zurück

Das Jahr 2015 brachte die große Migrations-Wende: Es war der Zeitpunkt, als der Konzern Exxon große Ölreserven in Guyana entdeckte. Das südamerikanische Land, das an Venezuela Brasilien und Suriname grenzt, musste laut Statistik des guyanischen Finanzministeriums bis 2015 die Abwanderung von rund 122.000 Menschen verkraften - bei einer Einwohnerzahl von damals rund 780.000 Menschen eine dramatische Entwicklung.

Heimkehr dank rasantem Wirtschaftswachstum

Der Trend hält bis heute an: In den beiden vergangenen Jahren waren es zusammen rund 32.000 Menschen, die in ihre Heimat zurückkehrten. Guyana galt im Jahr 2022 als die weltweit am schnellsten wachsende Volkswirtschaft. Für das sagenhafte Wirtschaftswachstum von rund 33 Prozent sorgt vor allem die Ölförderung. Seit 2015 wurde an keinem Ort der Welt mehr Öl gefunden, als vor der Küste Guyanas. Bekannt sind bislang mindestens 33 hochwertige Ölquellen. Seitdem geht es steil nach oben.