Rede vor US-Studenten: Habeck: "Solve the fucking problems"

Bei einer Rede an einer amerikanischen Universität hat sich Vizekanzler Robert Habeck Grüne ) mit außergewöhnlich deutlichen Worten für mehr Lösungskompetenz in der Politik ausgesprochen.

"Solve the fucking problems" ("Löst die verdammten Probleme"), sagte der Bundeswirtschaftsminister am Freitag bei einer Rede vor Studenten der New Yorker Columbia Universität. Politiker dürften Probleme nicht einfach an die nächste Generation weiterreichen.

Politik müsse auf neue Realität reagieren

Habeck: USA weit von Klimazielen entfernt

Robert Habeck auf USA-Reise

Am Samstag setzt er seine Reise in Chicago fort. Dort will er Vertreter ansässiger Unternehmen treffen und sich über industrie- und energiepolitische Themen austauschen. Chicago ist ein wichtiger Standort für deutsche Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten. Am Abend will Habeck sich wieder auf den Rückweg nach Deutschland machen.