Angebliche Spionage für China: Indien lässt Taube frei

Vom Spionageverdacht freigesprochen: Eine Taube wurde nun in Indien wieder freigelassen.

Eine Taube ist wegen Verdachts auf chinesische Spionage acht Monate lang in Indien festgehalten worden. Inzwischen sei sie freigekommen, berichteten indische Medien wie "The Indian Express" unter Berufung auf örtliche Behörden.

Die Polizei habe den Vogel mit zwei Ringen am Bein im vergangenen Mai nahe der Küste des indischen Finanzzentrums Mumbai eingefangen. Die Polizei habe Schriftzeichen auf den Flügeln entdeckt und vermutet, es handele sich um chinesische. Die Taube sei in einem Tierkrankenhaus in einem Einzelkäfig untergebracht worden.