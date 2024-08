Mädchen mit 9 Jahren verheiraten - laut Gesetzesentwurf möglich

Zum dritten Mal innerhalb der vergangenen zehn Jahren versuchen vor allem schiitische und pro-iranische Parteien, Iraks Personenstandsgesetz aus dem Jahr 1959 in ein religiöses Gesetz zu verwandeln. Eine erste Lesung erfolgte Anfang August - und erntete viel Kritik und Protest im Land. Käme der Entwurf durch, würde er Ehepaaren - in der Praxis dem Ehemann - die Wahl geben zwischen einer Zivilehe oder einer Ehe vor religiösen Gerichten. Für die Gegner des Entwurfs fängt genau hier das Problem an: Er öffne die Tür für potentiell schädigende Interpretationen des islamischen Rechts. Die Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch warnt vor den "katastrophalen Folgen für Frauen- und Kinderrechte ". Ist eine Eheschließung bislang ab 18 Jahren möglich, könnten fortan Mädchen mit neun Jahren verheiratet werden.

Jede dritte Irakerin schon jetzt als Minderjährige verheiratet

Das Gesetz würde Iraks bereits bestehendes Kinderehen-Problem legalisieren: denn laut Unicef wurden bereits in der Vergangenheit fast ein Drittel der Irakerinnen - nicht amtlich registriert und damit illegal - unter 18 Jahren verheiratet. Damit dürfen sie weder ihre Kinder in einem Krankenhaus zur Welt bringen noch diese amtlich registrieren.

Es droht eine gesellschaftliche Spaltung

Der Entwurf untergräbt darüber hinaus jeglichen Schutz für geschiedene Frauen - zum Beispiel das bestehende Recht, auf Kosten des Mannes zuhause wohnen zu bleiben und Unterhalt zu bekommen. Auch in Erbschaftsangelegenheiten könnten die Irakerinnen bald deutlich schlechter dastehen. Und: Da Sunniten und Schiiten unterschiedliche religiöse Rechtsschulen folgen, könnte das Gesetz die religiöse Spaltung des Irak verstärken - und damit gegen das in der Verfassung garantierte Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz verstoßen. Das islamische Familienrecht ist darüber hinaus äußerst dehnbar und der - sich verändernden - Interpretation einzelner Geistlicher unterworfen. Das Land hätte somit bald eine Vielzahl an möglichen Eheschließungen.

Von der Terrorherrschaft des IS wurde der Irak befreit. Doch die Menschen leben noch immer in einem Staat, der noch keine dauerhafte Stabilität gefunden hat.

Weg von westlichen Einflüssen: Iraks Regierung sucht Annäherung an Iran

Einst war der Irak die modernste und freizügigste aller Gesellschaften im Mittleren Osten. Eine Schulbildung bis 16 Jahren war per Gesetz vorgeschrieben, die Verfassung von 1979 garantierte die Gleichheit der Geschlechter und Iraks Frauen galten als die am besten ausgebildeten in der Region. In den frühen 1980er Jahren waren 40 Prozent der Arbeitskräfte weiblich. Doch in den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich das Land in die entgegengesetzte Richtung. Unter der gegenwärtigen Regierung pro-iranischer Parteien und ihrer Milizen, die sich mittels Kontrolle des Obersten Gerichts den Staat zu eigen gemacht haben (obwohl sie nur eine Minderheit der Wahlstimmen bekommen hatten), versucht sich Bagdad von westlichen Einflüssen zu entfernen.