Kein Einzelfall: Berühmter TikTok-Star im Irak erschossen

Sie war eine der bekanntesten TikTok-Influencerinnen im Irak und erreichte mit ihren Beiträgen Hunderttausende: Nun wurde der Social-Media-Star Om Fahad, in der Nacht zu Samstag vor ihrem Haus in Bagdad erschossen.

Laut "New York Times" dauerte ihre Tötung weniger als 46 Sekunden. Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie ein Motorradfahrer in dunkler Kleidung neben ihrem Wagen hält, die Fahrertür aufreißt, und viermal auf die junge Frau schießt. Sie hinterlässt einen sechsjährigen Sohn.

Auf TikTok folgen dem Social-Media-Star zehntausende Accounts. Einige ihrer Videos wurden mehr als eine Million Mal aufgerufen. Für die einen harmloser Influencer-Content - für die anderen galt das Auftreten der 30-Jährigen als Provokation. Denn Om Fahad, die mit bürgerlichem Namen Ghufran Mahdi Sawadi heißt, posierte in figurbetonter, freizügiger Kleidung, trug einige Schichten Make-Up auf und scheute sich in ihren Tanzvideos auch nicht, ihre Kurven stolz in Szene zu setzen.