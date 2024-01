Explosionen in Kerman: IS bekennt sich zu Anschlag im Iran

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem schweren Anschlag im Iran bekannt. Dies geht aus einer Erklärung der sunnitischen Gruppe hervor, die sie am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Telegram verbreitete. Zwei Attentäter hätten am Mittwoch anlässlich des Todestags von General Ghassem Soleimani während der Trauerfeier ihre Sprengstoffgürtel gezündet, hieß es in der Mitteilung.