Nobelpreisträgerin zu Iran: "Widerstand wird Früchte tragen"

... ist eine Menschenrechtsaktivistin und Friedensnobelpreisträgerin. Sie wurde am 1972 im Iran geboren. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzte sie sich für Frauen- und Menschenrechte und die Abschaffung der Todesstrafe ein. Außerdem hat sie sich der Aufklärung der unhaltbaren Haftbedingungen und der in Haft begangenen Verbrechen verschrieben.



2003 trat sie dem Defenders of Human Rights Center bei, dessen Vizepräsidentin sie mittlerweile ist. Die Journalistin wurde aufgrund ihrer regimekritischen Haltung mehrfach inhaftiert und sitzt seit 2021 wieder im Gefängnis. 2023 nahmen ihre Kinder an ihrer statt den Friedensnobelpreis in Empfang, da sie in Teheran im Gefängnis saß.