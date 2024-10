Nach Hinrichtung von Sharmahd: "Mullah-Gegner in Gefahr"

Vor mehr als vier Jahren entführte der iranische Geheimdienst den deutsch-iranischen Doppelstaatsbürger Djamshid Sharmahd in Dubai und verschleppte ihn nach Teheran. Im Frühjahr 2023 wurde er zum Tode verurteilt, am Montag trotz internationaler Kritik an dem Todesurteil wegen "Korruption auf Erden" hingerichtet.

Die Bundesregierung verurteilte die Hinrichtung scharf. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einem Skandal. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erklärte, die Tötung "zeigt erneut, was für ein menschenverachtendes Regime in Teheran herrscht". Teheran sei immer wieder unmissverständlich klargemacht worden, "dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird".

Kritik am Engagement der Bundesregierung

Expertin: "Die Geiselpolitik wird sich weiter ausbreiten"

Schönenbach warnt, das Urteil gegen Sharmahd sende ein klares Signal an alle Regimekritiker: "Sie sind jederzeit und überall in Gefahr" und erhalten keinen Schutz von der Bundesregierung. "Die Geiselpolitik, die wir derzeit von Iran, Russland und China erleben, wird sich weiter ausbreiten."

Das bedeutet, dass alle, die sich politisch äußern - unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft - in jedem Land in Gefahr sind, wenn ihre eigenen Regierungen sie nicht verteidigen.

Auch die Menschenrechtsaktivistin Mina Ahadi bestätigt diesen Eindruck gegenüber ZDFheute. Sie erinnert an die Freilassung zweier deutscher Journalisten im Jahr 2011, für die der damalige Außenminister Guido Westerwelle persönlich nach Teheran geflogen war, um sie mit einem Regierungsflugzeug zurückzuholen. Solches Engagement habe in den letzten Jahren jedoch stark nachgelassen.

Weitere deutsche Staatsbürger in Teheran gefangen

In der Vergangenheit gab es bereits Deals zwischen EU-Ländern und dem Mullah-Regime. So wurde im Mai 2023 der im Iran verurteilte belgische Entwicklungshelfer Olivier Vandecasteele im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen. Im Gegenzug wurde der wegen Terrorvorwürfen verurteilte iranische Diplomat Assadolah Assadi, der im Jahr 2018 in Paris einen Terroranschlag geplant haben soll, in den Iran überstellt. Daraufhin kam es zur Freilassung weiterer europäischer Geiseln - deutsche Staatsbürger waren jedoch nicht darunter.