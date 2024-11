Iran-Politik: Aktivistin Alinejad kritisiert Baerbock und EU

Masih Alinejad ist eine iranisch-amerikanische Journalistin, Autorin und Aktivistin, die sich weltweit für die Rechte iranischer Frauen einsetzt. 1976 im Iran geboren, lebt sie heute in New York im Exil. Sie arbeitete als Parlamentsjournalistin in Teheran, wo sie durch ihre regierungskritischen Berichte zunehmend zur Zielscheibe der Behörden wurde. 2009 musste sie den Iran schließlich verlassen.



International bekannt wurde Alinejad durch ihre Kampagne My Stealthy Freedom, die sie 2014 ins Leben rief, um gegen die staatlich verordnete Verschleierungspflicht im Iran zu protestieren. Diese Kampagne machte Alinejad zu einer der lautstärksten und prominentesten Kritikerinnen der Islamischen Republik Iran. Aufgrund ihrer internationalen Aufmerksamkeit und ihres Einflusses wurde sie 2023 vom Time-Magazin zu einer der Frauen des Jahres gewählt.



Aufgrund ihrer Bekanntheit und ihres Einflusses ist sie selbst zur Zielscheibe des iranischen Regimes geworden, das ihr wiederholt mit Verhaftungen und Morddrohungen gedroht hat. Im Jahr 2021 wurde sogar ein Entführungsplan gegen sie aufgedeckt. Ein Jahr später, im Juli 2022, wurde ein bewaffneter Mann vor ihrer Wohnung festgenommen.