Deutschland schließt iranische Konsulate

Man habe Teheran "immer wieder unmissverständlich klar gemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben muss", sagte Baerbock. Daher habe sie entschieden, die drei Konsulate in Hamburg, München und Frankfurt zu schließen. Mit Blick auf Gespräche über die deutschen Haftfälle im Iran im Vorfeld und die Entwicklung in Nahost, zeige die Ermordung Sharmahds, dass das diktatorische Unrechtsregime der Mullahs "nicht in der normalen diplomatischen Logik agiert".

"Außergewöhnlicher Schritt"

Die Botschaft des Irans in Berlin bleibt dem Auswärtigem Amt zufolge geöffnet und ist weiter für die konsularische Betreuung der 300.000 Iraner in Deutschland zuständig. Weiter aufrechterhalten werde auch die deutsche Botschaft in Teheran, erklärte Baerbock - auch um die Fälle weiterer Deutscher, die im Iran zu Unrecht in Haft seien, zu betreuen.