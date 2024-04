Deutscher Handel mit Iran: Druck mit Wirtschaftssanktionen?

Wo liegt Iran im Handelspartner-Vergleich?

Wie viel wurde exportiert und importiert?

Die Daten zeigen auch: Der Handel mit dem Iran war, bedingt durch Sanktionen, in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Schwankungen unterlegen. Seit 2005 nimmt der Wert der in den Iran exportierten Waren aber stetig ab. Während Deutschland in dem Jahr noch Waren im Wert von fast 4,4 Milliarden Euro in das Land exportierte, betrug dieser Wert vergangenes Jahr etwa 1,2 Milliarden.