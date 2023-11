Frauenproteste in Iran: Was ein Jahr nach Aminis Tod bleibt

Nach Monaten heftiger Proteste, die auf den Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini am 16. September 2022 folgten, war es zuletzt wieder ruhig geworden in der Islamischen Republik Iran . Das Regime hatte Zehntausende festgenommen, es hatte zahlreiche Tote und Verletzte gegeben, und nicht zuletzt wurden viele Todesurteile gegen Demonstranten verhängt und in sieben Fällen auch vollstreckt.