Wahl in Russland: Journalistin Dunzowa darf nicht antreten

Jekaterina Duntsowa darf nicht bei der Präsidentenwahl 2024 in Russland antreten.

Die zentrale russische Wahlkommission hat der kremlkritischen Journalistin Jekaterina Duntsowa die Registrierung ihrer Initiativgruppe zur Präsidentenwahl am 17. März verwehrt. Es habe mehrere Fehler gegeben bei der Organisation der Initiativgruppe und in den vorgelegten Dokumenten, teilte die Kommission in Moskau mit.