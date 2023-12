Nawalny-Sprecherin: "Niemand weiß, in welchem Zustand er ist"

Von dem seit Anfang Dezember in Haft verschwundenen Kremlgegner Alexej Nawalny fehlt weiterhin jede Spur. Offizielle Seiten in Russland halten sich bedeckt. 20.12.2023 | 2:41 min

Seit 15 Tagen ist Alexej Nawalny verschwunden. Eigentlich sollte er aus der russischen Strafkolonie IK 6 in ein Gericht zugeschaltet werden. Dort wurde zunächst ein Stromausfall als Grund für das Nichterscheinen von Nawalny genannt, später erklärte man lapidar: Hier, in diesem Gefängnis, sei Nawalny nicht mehr.

Wo sich der prominenteste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin derzeit befindet, wissen nicht mal seine engsten Vertrauten. Sein Team ist bisher in mehr als 200 Haftanstalten in ganz Russland vorstellig geworden. Ohne Erfolg. Alexej Nawalny bleibt verschwunden. In einem Exklusiv-Interview mit ZDFheute erklärt seine Sprecherin Kira Jarmysch, dass sein Team in größter Sorge sei.

Kira Jarmysch: Es stimmt, dass Alexej Nawalny schon vorher in andere Gefängnisse verlegt wurde. Aber da war er nicht länger als eine Woche unterwegs. Beim letzten Mal hat es sogar nur einen Tag gedauert. Doch Fakt ist: Die Dauer einer solchen Verlegung ist mit keinem Gesetz limitiert. Das heißt, ein Gefangener könnte im Prinzip beliebig lange von einer Region in eine andere verlegt werden - und das macht uns große Sorgen.

Es würde mich nicht wundern, wenn sie versuchen, ihn bis März durch das ganze Land zu transportieren. Aber so ein Transport ist sehr gefährlich. Die Person ist völlig isoliert, hat keine Kommunikation mit der Außenwelt und keinen rechtlichen Schutz. Es kann ihm also alles zustoßen in dieser Zeit. Er ist jetzt den Menschen komplett ausgeliefert, die vor drei Jahren versucht haben, ihn zu töten. Er ist allein mit ihnen, und niemand weiß, wo er ist, niemand weiß, in welchem ​​Zustand er ist und was ihm fehlt. Das alles macht uns natürlich noch mehr Angst. Deshalb fordern wir ständig Antworten darauf, wo er ist. Deshalb schlagen wir Alarm.

Die russische Führung habe bisher nicht über den Aufenthalt des kürzlich verschwundenen Kremlkritikers Alexei Nawalny berichtet, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper. 15.12.2023 | 2:01 min

Nie war ein Gefangener so lange einfach verschwunden. Vor allem so ein wichtiger Gefangener. Alexej ist der Gefangene Nummer Eins in Russland.

Alexej hat seit mehr als drei Jahren keine medizinische Behandlung mehr bekommen, deswegen wird er auch jetzt nicht unter der Aufsicht von Ärzten stehen. Sein Zustand ist nicht der Beste, auch weil er bereits mit Nowitschok vergiftet wurde. Nach der Haft in einem russischen Gefängnis geht es niemandem besser als vorher, vor allem wenn man keine medizinische Behandlung bekommt. In einer der letzten Äußerungen, die wir von Alexej bekommen haben, hat er gesagt, dass er seit einem Jahr versucht, einen Zahnarztbesuch genehmigt zu bekommen. Aber der wurde ihm ein ums andere Mal verweigert.

Russlands Präsident Putin hat wieder die traditionelle Jahrespressekonferenz abgehalten. Er betonte, es werde erst Frieden geben, wenn Russlands Ziele erreicht seien. 14.12.2023 | 0:21 min

Wir haben immer noch Hoffnung, obwohl wir gar nichts wissen im Moment. Alles was uns bleibt, ist, so laut und klar wie möglich unsere Forderungen zu artikulieren. So sagt uns hoffentlich der Kreml oder die russischen Gefängnisverwaltung, wo Alexej ist und was nicht mit ihm stimmt. So könnten zumindest die Anwälte ihn besuchen und ihm eine gewisse Art von Schutz geben. Was gerade passiert, ist eine absolute Verletzung seiner Rechte. Der Fakt, dass er überhaupt im Gefängnis ist, ist illegal.