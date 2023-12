Seit Tagen verschwunden:Wo ist Kremlkritiker Alexej Nawalny?

Der Kremlgegner Alexej Nawalny ist erneut nicht zu einer Gerichtsverhandlung erschienen. Nawalny verbüßt eine 19-jährige Haftstrafe - seit Anfang Dezember fehlt jede Spur von ihm. 18.12.2023 | 0:24 min

Es wirkt inzwischen wie ein gut einstudiertes Schauspiel. Schon zum fünften Mal treffen sich Richter, Anwälte und Mitarbeitende der Strafvollzugsanstalt in einem Gerichtssaal im Gebiet Wladimir, knapp 250 Kilometer außerhalb von Moskau. Der Richter fragt, wo der Kläger sei, keiner der Anwesenden hat eine Antwort darauf, es heißt einzig, man habe "keine Informationen". Der Prozess wird vertagt.

Der Kläger, der seit 13 Tagen vermisst wird, ist Alexej Nawalny . Der ganze Vorgang wirkt mehr als skurril. Wie kann es sein, dass der Richter nicht weiß, wo Nawalny ist? Seine Anwälte nicht? Die Strafanstalt nicht? Darüber lässt sich in Russland dieser Tage nur spekulieren.

Die letzten Bilder von Alexej Nawalny stammen vom 17. Oktober. Seit Wochen soll der russische Regimekritiker gesundheitlich schwer angeschlagen gewesen sein. Nun ist er seit Tagen verschwunden. 15.12.2023 | 2:02 min

Nicht mehr im Straflager

Am 5. Dezember hatten Nawalnys Anwälte ihn zum letzten Mal gesehen. Zwei Tage später sollte er eigentlich in den Gerichtssaal zugeschaltet werden. Persönlich darf er an den vielen Prozessen, die mit ihm und gegen ihn geführt werden, schon lange nicht mehr teilnehmen. Diesmal sollten diverse Beschwerden Nawalnys verhandelt werden, der seine strengen Haftbedingungen beklagt hatte.