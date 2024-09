Klimawandel auf den Philippinen: Überflutung, Hunger, Flucht

Ein paar Kilometer weiter an der Küste, in Hagonoy, mussten sich auch die Rikscha-Fahrer den Bedingungen anpassen: Ihre Räder sind größer, die Sitze höher. So kommen ihre Kunden trocken durch die Fluten - noch. In Hagonoy kommt alles zusammen: Klimawandel, Versagen beim Städtebau, Ausbeutung der Natur. Die Gemeinde grenzt an Manila und die Hauptstadt breitet sich aus, immer mehr Menschen ziehen hierher. Die Folgen des Baubooms: abgeholzte Mangroven-Wälder, verengte Flüsse, immer mehr Grundwasser, das entnommen wird. Problem: Der Boden sackt dadurch seit Jahren ab. Und der Meeresspiegel steigt noch rasanter - viel schneller als im weltweiten Durchschnitt.