UN-Klimakonferenz: Vom Klima-Verhandler zum Umweltaktivisten

Seit 1995 die erste UN-Klimakonferenz stattfand, geht es um nichts weniger als den Stopp des Klimawandels. Bringen Weltklimakonferenzen wirklich etwas? Oder sind sie überflüssig? 26.11.2023 | 28:39 min

Am 8. November 2013 hinterließ Taifun Haiyan auf den Philippinen Zerstörung, unzählige Verletzte und mehrere Tausend Tote. Der Philippiner Yeb Saño war gerade auf dem Weg nach Warschau zur UN-Klimakonferenz, als er von der Katastrophe in seiner Heimat erfuhr: "Mein Bruder wäre bei dem Sturm fast ums Leben gekommen. Wir haben viele gute Freunde und enge Vertraute verloren."

Rede bei UN-Klimakonferenz: "Sehr emotionaler Moment für mich"

Yeb Saño war damals als philippinischer Delegationsleiter auf der UN-Klimakonferenz in Warschau, um über Klimapolitik zu diskutieren. Angesichts der tragischen Ereignisse auf den Philippinen erhielt der Klima-Verhandler die Gelegenheit, zur Eröffnung des Gipfels von der Lage in seinem Land zu berichten.

Yeb Saño erinnert sich noch genau an diesen Augenblick: "Ich habe versucht, meine Tränen zurückzuhalten, aber es gelang mir nicht. Es war ein sehr emotionaler Moment für mich. Ich erinnerte mich an all diejenigen, die wir verloren haben, und diejenigen, die mit den Folgen des Taifuns zu kämpfen hatten." Denn nach dem Sturm fehlte es an Nahrung, Wasser und Strom.