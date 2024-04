Kroatien-Wahl: Regierungspartei liegt laut Hochrechnung vorn

Am 17. April fanden in Kroatien die vorgezogenen Parlamentswahlen statt.

Der bürgerliche Ministerpräsident Andrej Plenkovic könnte nach der Parlamentswahl in Kroatien am Mittwoch weiter Regierungschef bleiben. Wie die Wahlkommission nach Auszählung von 64,5 Prozent der Stimmzettel bekanntgab, erhielt seine Partei HDZ mit ihren Verbündeten 36,1 Prozent der Wählerstimmen.

Konservativ-rechtspopulistisches Bündnis mit Einzug ins Parlament?

Kroatien: Plenkovic regiert seit 2016 das Land

Plenkovic regiert seit 2016 in Kroatien, die HDZ war in den 33 Jahren seit der Unabhängigkeit des Adria-Landes 26 Jahre lang an der Macht. Er positioniert sich als prowestlich und proeuropäisch. Kritiker werfen ihm vor, dass er einen von seinen Vorgängern begonnenen Ausbau korrupter Netzwerke in Staat und Verwaltung fortgesetzt habe.