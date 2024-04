Kroatien-Wahl: Machtkampf zwischen Plenkovic und Milanovic

Sollte die HDZ an der Macht bleiben, dürfte Kroatien seinen prowestlichen Kurs beibehalten und an der Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine festhalten. Ein Erfolg für die SDP könnte die Partei zu weiteren Erfolgen bei den Wahlen für das EU-Parlament im Juni und für das Präsidentenamt im Dezember führen. Dies könnte eine größere Offenheit für prorussische Einflüsse nach sich ziehen, ähnlich wie es in Ungarn und der Slowakei zu beobachten ist.