Kuba stabilisiert Stromnetz: Havanna zu 90 Prozent versorgt

Wegen der Stromkrise und des Hurrikans "Oscar", der am Wochenende Kubas Küste erreichte, bleiben auf der Insel nicht notwendige Aktivitäten mindestens bis Mittwoch eingestellt, wie die staatliche Zeitung "Granma" berichtete. Der Sturm war am Sonntag als Hurrikan der niedrigsten Kategorie 1 von 5 an der östlichen kubanischen Nordküste auf Land getroffen.