LGBTQ in Lateinamerika: Hart erkämpfte Freiheit in Gefahr

Das Idol vieler linker Bewegungen hat eine dunkle Geschichte: Der in Argentinien geborene Revolutionär Ernesto Che Guevara ließ gemeinsam mit Fidel Castro und dessen Bruder Raul in den 1960er Jahren nach der kubanischen Revolution nicht nur Oppositionelle außergerichtlich hinrichten, sondern auch Homosexuelle in Arbeitslager abtransportieren.