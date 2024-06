Künstliche Korallenriffe: So helfen gedruckte Riffe dem Meer

22.04.2024, Niederlande, Arnheim: Taucher mit behandschuhten Händen betten die ersten selbst gezüchteten Korallen aus dem «World Coral Conservatory Project» behutsam in das größte Korallenriff Europas im Burgers' Zoo in Arnheim ein. Foto: Peter Dejong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der Mensch baut schon lange nicht mehr nur an Land, sondern auch im Wasser: Hafenbecken, Dämme oder Pontons, also schwimmende Plattformen, ermöglichen den globalen Handel per Schiff oder schützen unsere Küsten. Doch was für den Menschen nützlich ist, berücksichtigt oft die Tierwelt und ihre Bedürfnisse nicht mit. Ein Projekt in Australien will das ändern.