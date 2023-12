Emir von Kuwait ist gestorben

Der Emir des Golfemirats Kuwait ist tot. Scheich Nawaf al-Ahmed Al Sabah, Staatsoberhaupt des ölreichen Landes am Persischen Golf, starb im Alter von 86 Jahren, wie das Königshaus mitteilte.

Toter Emir litt unter gesundheitlichen Beschwerden

Vor seinem Aufstieg zum Emir war Scheich Nawaf Innen- und Verteidigungsminister von Kuwait, galt aber außerhalb dieser Ämter nicht als besonders aktiv in der Regierung. Dennoch war seine Bestimmung zum Emir im Herbst 2020 weitgehend unumstritten, auch wenn sein fortschreitendes Alter Beobachter zu der Warnung veranlasste, dass seine Amtszeit kurz sein würde.

Das war sie dann tatsächlich - die Amtszeit von Scheich Nawaf war die drittkürzeste eines Emirs seit Beginn der Herrschaft der Al-Sabah über Kuwait im Jahr 1752. "Wir trauern mit dem kuwaitischen Volk, den arabischen und islamischen Nationen und den befreundeten Völkern der Welt um den Emir des Landes", hieß es in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung.

40-tägige Trauerphase, Behörden drei Tage geschlossen

Das Golfemirat rief nach dem Tod von Scheich Nawaf eine 40-tägige Trauerphase aus. In den drei Tagen nach dem Tod von Scheich Nawaf werden alle staatlichen Institutionen geschlossen bleiben. Verschiedene Länder bekundeten ihr Beileid. Darunter waren auch Saudi-Arabien und Großbritannien. Die Vereinigten Arabischen Emirate riefen als Reaktion auf den Tod des Emirs eine dreitägige Staatstrauer im eigenen Land aus.

Kuwait hat etwa 4,2 Millionen Einwohnern. Der Emir des Landes ist sowohl weltliches als auch geistliches Staatsoberhaupt. Er ernennt die Regierung. Kuwait hat das aktivste Parlament in der Region, dem etwas mehr Einfluss auf die Gesetzgebung gewährt wird als in den Nachbarländern. Die faktische Macht liegt jedoch in den Händen der Herrscherfamilie.