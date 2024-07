Roth zu Nato-Gipfel: "Bekenntnis zur Ukraine steht aus"

SPD-Außenpolitiker Michael Roth spricht bei Markus Lanz über das Gipfeltreffen der Nato in Washington D.C..

Die Nato steht unter Druck. Ihr 75. Geburtstag könnte Grund zum Feiern sein, doch der Gipfel in Washington wird getrübt. Da wäre zum einen die militärische Situation der Ukraine , zum anderen die innenpolitische Lage der USA : Der nächste US-Präsident könnte wieder Donald Trump heißen, fürchten viele.

Mit Blick auf die Ukraine zeigte sich SPD-Außenpolitiker Michael Roth am Donnerstagabend bei Markus Lanz skeptisch:

Roth: Nato-Unterstützung "nicht stark genug"

Der US-Präsident habe "generöserweise" ein weiteres Patriot-System zur Verfügung gestellt. Deutsche Regierungsvertreter seien "seit Monaten" durch Europa gezogen und hätten "wie die Bittsteller" alle gefragt, die über Luftabwehrsysteme verfügten: "Könnt ihr noch etwas zur Verfügung stellen, damit wir diese furchtbaren Bilder, wie wir sie erst jüngst in Kiew wieder erleben mussten, mit dem zerschossenen Kinderkrankenhaus, verhindern können?"

Calic: Orban unterläuft diplomatische Bemühungen

Calic kritisierte Orban: "Er versucht, der Welt Sand in die Augen zu streuen. Faktisch unterläuft er alles, was an Bemühungen läuft."