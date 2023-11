Unfall nahe Überflutungsgebiet: Tote Nothelfer und Einwohner

In Libyen ist ein Flugzeugträger aus Ägypten zur medizinischen Versorgung der Flutopfer eingetroffen. Die UN befürchten, dass weitere Dämme im Katastrophengebiet brechen könnten. 18.09.2023 | 0:22 min

Griechisches Außenministerium bestätigt drei tote Helfer

Sie hätten zusammen mit 15 weiteren griechischen Rettungskräften in einem Bus gesessen, der am Sonntag auf einer Straße zwischen Darna und Bengasi mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sei, teilte der Gesundheitsminister von Ostlibyen, Othman Abdel Dschalil, auf einer Pressekonferenz mit. In dem anderen Wagen hätten fünf Libyer gesessen, drei von ihnen seien ebenfalls gestorben. Sieben weitere Griechen befänden sich in einem kritischen Zustand, so Abdel Dschalil.