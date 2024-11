Maori protestieren gegen Gesetzesentwurf

In Neuseelands Hauptstadt Wellington haben rund 42.000 Menschen gegen einen Gesetzesentwurf demonstriert, der Kritikern zufolge die Rechte der indigenen Maori schwächt. Die Demonstranten versammelten sich laut neuseeländischen Medienberichten vor dem Parlament, wo der Entwurf in den vergangenen Tagen debattiert worden war.

Tiefe Regenwälder, riesige Gletscher, fauchende Vulkane, eine zerklüftete Küste: an kaum einem anderen Ort der Welt prallen so viele Landschaftsformen auf so engem Raum aufeinander wie in Neuseeland. Hier konnte sich die Natur lange Zeit ungestört entfalten.

29.06.2016 | 43:26 min