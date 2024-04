Neuseeland: Māoris erklären Wale zu juristischen Personen

Um Wale besser zu schützen, haben die neuseeländischen Māori und die indigenen Völker von Tahiti und den Cook-Inseln in einer gemeinsamen Erklärung, der "He Whakaputanga Moana", den Tieren jetzt Persönlichkeitsrechte verliehen.

Wale sollen ein Recht auf körperliche Unversehrtheit haben

"Das Bestrafungssystem ist ein britisches Konzept"

So sollen Staaten Reedereien zum Beispiel Geld dafür bieten, wenn sie Antikollisions-Sensoren an ihren Schiffen anbringen. Zwei pazifische Inselstaaten, die noch nicht genannt werden wollen, seien bereits auf einem guten Weg, den Schutz von Walen bald gesetzlich festzuschreiben, so Takoko. Auch, wenn die Erklärung bislang in keinem Staat rechtlich bindend sei, sei sie hoffnungsvoll, damit etwas in Bewegung gesetzt zu haben.