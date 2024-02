Walfang in Island: So steht es um den letzten Walfänger

Kristján Loftsson jagt Finnwale und exportiert sie nach Japan. In Island selbst wird Finnwal nicht mehr gegessen. Stattdessen wird im Parlament ein Walfangverbot diskutiert. 29.01.2024 | 1:59 min

Island ist neben Japan und Norwegen eines der Länder, das weiterhin kommerziellen Walfang erlaubt - mit Fangquoten und Lizenzen. Beantragt niemand eine Lizenz, herrscht quasi ein Walfang-Stopp. So wie derzeit, denn: "Für das Jahr 2024 sind bislang keine Bewerbungen für Walfanglizenzen eingegangen", heißt es aus dem Fischereiministerium. Das gilt allerdings unter Vorbehalt. Und dieser Vorbehalt hat auf Island einen Namen: Kristján Loftsson.

Jagd auf Wale mit Lizenz

Tierschutz: Walfang immer Tierquälerei

Seit 2022 gelten zwar schärfere Regeln für den Walfang, aber: "Es ist unmöglich, einen Wal auf humane Art und Weise zu töten", sagt Patrick Ramage vom Tierschutzfonds IFAW (International Fund for Animal Welfare). "Es ist brutal, es ist unnötig, weil kein Isländer mehr Walfleisch isst. Loftsson exportiert nach Japan und hat finanziell große Einbußen." Loftsson selbst hat in mehreren Interviews bestritten, viel Geld verloren zu haben.

Nur noch eine Minderheit der Isländer unterstützt den Walfang

Island galt lange als abgelegene Insel am eisigen Rand von Europa und lebte fast ausschließlich vom Fischfang. Die Wale gehören dazu, meinten die Isländer, machten keinen Unterschied zwischen Fisch und Wal und weigerten sich lange, Artenschutzabkommen beizutreten. Auch nach dem internationalen Walfang-Moratorium von 1986 ging Islands Walfang weiter, unter dem Deckmantel "wissenschaftlicher Forschung", ab 2006 sogar wieder mit kommerziellen Fangquoten.

Walfangverbot liegt im isländischen Parlament auf Eis

Seit Herbst liegt dem Parlament in Reykjavik ein Gesetzentwurf für ein Walfangverbot vor. Aber die Regierung ist sich nicht einig. Loftsson selbst sagte zuletzt in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" selbstbewusst, er glaube nicht daran, dass das Parlament je den Walfang verbiete.