Europäischer Atlantik: Zahl der Meeressäuger wohl gesunken

Insgesamt 1,4 Millionen Wale, Delfine und Schweinswale leben einer Untersuchung zufolge in den Gewässern von Südnorwegen bis Portugal. Das ergab eine Zählung im Sommer 2022, deren Ergebnisse nun vorliegen, wie die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) mitteilte

Anita Gilles vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung der TiHo koordinierte das Projekt mit dem Namen "Small Cetaceans in European Atlantic waters and the North Sea (Scans)".